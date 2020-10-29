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1261 دولارا لمن يطلق على مولوده اسم محمد

كلمات_عن_مولود_جديد
مولود
 
الخميس، 29-10-2020 03:19 م محمد فضل

تعهد الصندوق العام الإقليمي في الشيشان أحمد حاج قديروف بدفع مبلغ 100 ألف روبل لكل أسرة تسمي مولودها الحديث اسم محمد.
وبحسب الخدمة الصحفية لرئيس الشيشان: "يتزامن الحدث مع مناسبة المولد النبوي الشريف حيث ستحصل كل عائلة ترزق بمولود في الفترة بين 28 و29 أكتوبر، وتطلق اسم النبي أو اسم أحد أفراد آل البيت والصحابة، على مبلغ 100  ألف روبل مكافأة (وهو ما يعادل 1261 دولارا)".
وبحسب الخدمة الصحفية، يمكن الحصول على مبلغ 100 ألف روبل من مؤسسة أحمد قديروف إذا تم تسمية الطفل بالأسماء التالية: أحمد، محمود، أمين، عبد الله، إبراهيم ، قاسم، فاطمة، رقية، زينب.
ومن جانبه أكد وزير الإعلام والصحافة أحمد دوداييف، أن هذا الحدث يقام سنويا في الشيشان، مشيرا إلى أنه في العام الماضي تلقى المواليد مدفوعات بسيطة.
ووفقا له وفي إطار الاحتفال بالمولد النبوي، ستقام أيضا فعاليات دينية جماعية ومعرض لآثار النبي الكريم في الجمهورية، مشددا على أن هذه الفعاليات تأتي "في سياق الأحداث الأخيرة في فرنسا".
 

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