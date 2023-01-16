الإثنين 16 يناير 2023
توقيت مصر 13:05 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وفاة شاعر أغاني النجوم بشكل مفاجئ عن عمر 48 عامًا

ساويرس يستفز مصطفى بكري بتغريدة عن رئيس سابق.. والأخير يهاجمه ويدعو لمناظرته

قرار وزاري بصرف 350 جنيهًا لكل طفل أقل من 18 عامًا.. تعرف على الشروط

خالد محمود: جدتي تركية وجدي صيني تعلم في الأزهر وأسلم على يده كثيرين

تحرك بسيط.. سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

لاعبو الزمالك يثيرون الغضب بنشر صور جلسات ليزر لإزالة الشعر وقرار عاجل

صدور الحكم على قاتل سيدة بورسعيد بمساعدة ابنتها

من هي رحمة رياض التي أعلنت زواجها بدون مأذون وأثارت ضجة؟

مفاجأة.. كهربا يشارك في مباراة سموحة

قبل ساعات من لقاء الزمالك.. نجم بيراميدز يرحل عن النادي

ADS
 

«وقعت في الحرام بعدما تزوجت بعد زوجها».. حكم قضائي ضد زوجة رئيس عربي

Capture
زوجة البشير
Native
Teads
الإثنين، 16-01-2023 09:27 ص

 

 

أصدرت محكمة الامتداد بالخرطوم، حكما بمصادرة أملاك زوجة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، وتغريمها مبلغاً كبيراً، وذلك بعد إدانتها بتهم الثراء الحرام .

 

وذكرت المحكمة بأن المتهمة وداد بابكر مذنبة بموجب قانون الثراء الحرام، موضحة أنها ظلت تتحصل على معاش زوجها بعد زواجها بـ11 عاما، في مخالفة لقانون القوات المسلحة وقانون الثراء الحرام.

وأفادت المحكمة أن الأحجار الكريمة التي تمتلكها "تمثل ثراء حراما ومشبوها". لافتة إلى أن المتهمة طرأت عليها ثروة وعقارات وأحجار كريمة ولم تفلح في إثبات وجه امتلاكها.

وأصدرت المحكمة حكمها بمصادرة العقارات والأموال المملوكة للمتهمة، وأيضا مصادرة المصوغات والأحجار الكريمة، ومصادرة حسابين بنكيين ببنك أم درمان الوطني. وتغريمها 100 مليون.

 

إقرأ ايضا

Capture

لحظة سقوط طائرة بنيبال ومصرع 72 راكبًا

images

القبض على مدير مدرسة صور 100 فتاة سرًا

UN0188089

مشهد مؤلم.. وفاة 7 أطفال من شدة البرد في اليمن