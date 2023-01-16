«وقعت في الحرام بعدما تزوجت بعد زوجها».. حكم قضائي ضد زوجة رئيس عربي





أصدرت محكمة الامتداد بالخرطوم، حكما بمصادرة أملاك زوجة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، وتغريمها مبلغاً كبيراً، وذلك بعد إدانتها بتهم الثراء الحرام .

وذكرت المحكمة بأن المتهمة وداد بابكر مذنبة بموجب قانون الثراء الحرام، موضحة أنها ظلت تتحصل على معاش زوجها بعد زواجها بـ11 عاما، في مخالفة لقانون القوات المسلحة وقانون الثراء الحرام.

وأفادت المحكمة أن الأحجار الكريمة التي تمتلكها "تمثل ثراء حراما ومشبوها". لافتة إلى أن المتهمة طرأت عليها ثروة وعقارات وأحجار كريمة ولم تفلح في إثبات وجه امتلاكها.

وأصدرت المحكمة حكمها بمصادرة العقارات والأموال المملوكة للمتهمة، وأيضا مصادرة المصوغات والأحجار الكريمة، ومصادرة حسابين بنكيين ببنك أم درمان الوطني. وتغريمها 100 مليون.