وفاة نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية سوريا في ظروف غامضة

الإثنين، 16-11-2020
09:54 ص
المصريون
أعلن التلفزيون السوري ووكالة الأنباء الرسمية، عن وفاة
نائب رئيس الوزراء
ووزير الخارجية والمغتربين السوري، وليد المعلم
، في ساعة مبكرة الاثنين.
ولم تعط القنوات الرسمية أو وكالة رويترز التي نقلت الخبر كذلك أي تفاصيل
عن سبب الوفاة
.
كما نقلت الخبر وكالة الأنباء السورية، كما لم تكشف أسباب الوفاة
ولم ترد
أي تفاصيل أخرى، وهو ما فتح الباب أمام تأويل كثيرة عن سبب الوفاة
، وصلت لزعم
مواقع إخبارية بانه مات منتحرًا، فيما قال البعض أنه مات متأثرًا بإصابته بفيروس
كورونا المستجد.
وليد المعلم
(79سنة) من مواليد دمشق، ومتخرج من جامعة القاهرة عام 1963
بشهادة بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية.