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بشري سارة من بشار الأسد للمواطنين بمبلغ 50 ألف ليرة

بشار الأسد
بشار الأسد
 
الأربعاء، 21-10-2020 10:29 ص متابعات- أمينة عبد العال

أعلنت سوريا أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر قرار اليوم بصرف منحة لمرة واحدة للعاملين المدنيين والعسكريين و أصحاب المعاشات معفاة من ضريبة دخل الرواتب و الأجور و أي اقتطاعات أخري .
و أكد وزير المالية السوري ، كنان ياغي ، أن المنحة سيتم صرفها اعتبارا من صدور المرسوم وسيتم تطبيق مرسوم تعديل الحد الأدنى المعفي من الضريبة علي دخل الرواتب و الأجور من بداية الشهر القادم .
و أشارت الصحافة المحلية إلي أن المنحة ستصرف لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك العاملين في جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدلوة عن 75% من رأسمالها .
وتشمل المنحة أيضا  العاملين الدائمين والمؤقتين، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متقاعدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بالفاتورة أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
ونص القرار أيضا عل صرف منحة لمرة واحدة بمبلغ 40 ألف ليرة سورية معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أخرى، لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة ، و أيضا أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.
 

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