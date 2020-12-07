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وباء جديد مجهول المصدر يضرب الهند

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 07-12-2020 02:32 م متابعات- أمينة عبد العال
توفي شخص و أصيب 227 شخص بمرض غريب في الهند بولاية أندرا براديش الواقعة جنوب البلاد .
و عاني المرضي المصابين من الغثيان وفقدان الوعي ، و يحقق المسئولين حاليا لمعرفة سبب المرض الذي اجتاح بلدة إلورو ، حسبما نشرت " بي بي سي " .
و أعلن مسئول طبي في مستشفي البلدة الحكومية في تصريحات صحفية أن الأشخاص المصابين و خاصة الأطفال بدءوا فجأة في التقيؤ بعد أن اشتكوا من حرقة في العيون كما أغمي علي بعضهم أو عانوا من نوبات صرع .
و صرح رئيس وزراء الولاية ، جاغاموهان ريدي ، أنه يتم إرسال فرق طبية خاصة إلي إلورو للتحقيق في سبب المرض ، ولم يكتشفوا شيء حتى الآن ، مستبعدا أن يكون السبب تلوث المياه وذلك بعد إجراء فحوض دم للمرضي.
 

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