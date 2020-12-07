وباء جديد مجهول المصدر يضرب الهند

الإثنين، 07-12-2020
02:32 م
متابعات- أمينة عبد العال
توفي شخص و أصيب 227 شخص بمرض غريب في الهند
بولاية أندرا براديش الواقعة
جنوب البلاد .
و عاني المرض
ي المصابين من الغثيان وفقدان الوعي ، و يحقق المسئولين حاليا
لمعرفة سبب المرض
الذي اجتاح بلدة إلورو ، حسبما نشرت " بي بي سي " .
و أعلن مسئول طبي في مستشفي البلدة الحكومية في تصريحات صحفية أن الأشخاص
المصابين و خاصة الأطفال بدءوا فجأة في التقيؤ بعد أن اشتكوا من حرقة في العيون
كما أغمي علي بعضهم أو عانوا من نوبات صرع .
و صرح رئيس وزراء الولاية ، جاغاموهان ريدي ، أنه يتم إرسال فرق طبية خاصة
إلي إلورو للتحقيق في سبب المرض
، ولم يكتشفوا شيء حتى الآن ، مستبعدا أن يكون
السبب تلوث المياه وذلك بعد إجراء فحوض دم للمرضي.