والدها مسلم.. من هي عشيقة «بوتين» المطلوب ترحيلها من سويسرا

الثلاثاء، 22-03-2022
01:51 م
طالب عشرات
الآلاف بالتوقيع على عريضة تطالب بترحيل "عشيقة فلاديمير بوتين" من حيث
تقيم في سويسرا
، وهي لاعبة جمباز
سابقة، ولدت قبل 38 سنة باسم Alina Kabaeva لأب من مسلمي التتار.
ووصفت العريضة
كاباييفا بأنها "زوجة ديكتاتور واهم" هي بالإنجليزية والفرنسية
والألمانية، طالبت أيضا بتجريدها مما حصلت عليه من ميداليات في الألعاب الدولية
ووقع على
العريضة حتى صباح اليوم الثلاثاء في موقع change.org أكثر
من 60 ألفا، اختار معظمهم كلمتي "بحذر شديد" كجواب على بند بالعريضة
يطلب "تحديد ما إذا كان هناك سبب لإقامة هذا الشخص في بلدك"، كما طالبوا
بالتحقق في "نظافة" أموال استخدمتها لشراء عقارات بسويسرا
.
واحدة من أكثر
لاعبي الجمباز تتويجا
وتذكر العريضة
أن العشيقة أصبحت واحدة من أكثر لاعبي الجمباز تتويجا في روسيا
، بعد فوزها في 2004
بميدالية ذهبية في دورة الألعاب الصيفية بأثينا، ثم ارتبطت عاطفيا منذ 2008
ببوتين، وبعدها لفتت انتباه الصحافة السويسرية والدولية بخبر إنجابها لطفلة في
2015 بمدينة Lugano الإيطالية اللغة في كانتون Ticino السويسري، وبأن والد الطفلة كان بوتين نفسه.
و توسعت العائلة
"البوتينية" بإنجاب لاعبة الجمباز السابقة طفلين توأم في 2019 لبوتين،
وقبلهما بعامين ولد له طفل بعيادة خاصة في سويسرا
المقيمة فيها مع أبنائها الأربعة
حاليا.
لم يعترف
بابنتيه علناً
أما ممن كانت
زوجته طوال 30 عاما وانفصلا بالطلاق قبل 8 سنوات، وهي مضيفة الطيران السابقة Lyudmila Skrebneva الأصغر سنا منه بخمسة أعوم، فله منها ابنتان:
ايكانرينا البالغة 35 سنة، وماريا الأكبر سنا بعام.
ومع أن الابنتين
من البارزات في الحياة العامة الروسية "إلا أنه لم يعترف علنا بأنهما ابنتيه،
لأن بوتين يحيط حياته الشخصية بحالة كبيرة من السرية.