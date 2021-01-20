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هند القحطاني تثير أزمة بفيديو صادم لابنتها: "أجسادنا ليست عورة "

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هند القحطاني
 
الأربعاء، 20-01-2021 10:49 ص محمود أبوسعد
عادت مشهورة التواصل الاجتماعي السعودية المثيرة للجدل هند القحطاني، لتصدر التريند عبر موقع تويتر بعد تداول ردها على الهجوم الذي نالها بعد فيديو لابنتها وهي تطلب منها ألا تصورها من الخلف.
حيث بثت، هند القحطاني، فيديو خلال تواجدها برفقة أولادها داخل أحد المحلات التجارية، ظهر فيه الأولاد أمام الكاشير، وكانت والدتهم هند خلفهم تقوم بتصويرهم لتلتفت ابنتها بشكل مفاجئ وتطلب من والدتها عدم تصويرها من الخلف.
وانتشر الفيديو بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي ضمن تعليقات مختلفة طالبت بمحاسبة هند على استغلال أولادها وعرضهم بشكل غير لائق وكان من بينها "الستر والحشمة والعفاف.. ليس رجعية ولا بقايا صحوة والتعري وكشف الأجساد والسفور..  ليس حضارة ولا تقدماً.. الستر من الإيمان، والتعري من الفسق والفجور والعصيان"، وكان هنالك تعليق "الحين هذي هند القحطاني السفيهة تدفع فلوس عشان تطلع تريند وانتم يا الشعب تعززوها وتكسب من وراكم وفوقها تسبكم وتشتمكم أنتم باي درجة غباء، عندكم، هي ما غارت على بناتها  ولا عندها ذمه ولا خوف انا منجد مايحزني الا عيالها مالهم ذنب باللي تسويه مهما تسوي الشي بنفسها عيالها لا"..
وردت هند بدورها بعد الجدل الكبير الذي واجهته من أمس على الإساءات بفيديو جاء فيه "أجسادنا ليست بعورة يا مرضى يا مختلين يا بقايا الصحوة...المفروض نتخلص من شحومنا ولحمنا عشان نصير زي المسطرة وقتها ترضون... يعني إذا جسمنا ما في تضاريس ما يصير عورة وقتها"!!
 

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