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"هربوا من الحرب فماتوا في الزلزال".. مشهد مؤلم لسوري بجوار 25 جثة من عائلته

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ضحايا
Native
Teads
السبت، 11-02-2023 10:30 ص


أظهر مقطع فيديو مؤثر رجل سوري يتلقى جثث عائلته من فرق الإنقاذ ويعدها واحد تلو الآخر بعدما فقد 25 فردًا من أسرته أسفل الأنقاض.

ونرى في الفيديو الرجل وهو يتلقى جثة ويقول هذا حفيدي الثاني ولم يتحمل السوري المشهد وظل يبكي حزنا وألما على ضحايا الزلزال المدمر.
وكان بين جثامين 25 فردًا من أسرته، ابنته وزوجها وعائلته واثنان من أحفاده، وظل يصرخ بأسمائهم ويبكيهم جميعًا.

وقال السوري الذي يُدعى أحمد إدريس، إنه هرب بعيدا عن الأماكن التي تدور فيها الحرب وجاء بعائلته ليستقر في مدينة سراقب لعل المكان آمن لكن القدر لم يمهله ووقع الزلزال المدمر.
 

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