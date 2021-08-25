هجوم إثيوبي على تونس بسبب تضامنها مع مصر في أزمة السد

الأربعاء، 25-08-2021
10:46 ص
تعهدت إثيوبيا
، بالاستخدام العادل والمنصف لمياه نهر النيل بالتشاور الوثيق مع البلدان المعنية.
وقال وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية رضوان حسين خلال اجتماع مع سفراء دول حوض النيل إن مشروع القرار الذي قدمته تونس
في يوليو الماضي إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة
كان داعما لمصر
.
ولفت إلى أن استعداد تونس
لتقديم طلب مرة أخرى لمجلس الأمن قد يضع الدول المعنية في موقف صعب يستدعي التعاون لعكس مساره. مضيفا أن “مثل هذه الخطوة غير المفيدة من قبل دولة إفريقية لن تؤدي إلا إلى تقويض المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة
“.