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أمير قطر يتصل برئيس تونس والأخير يبلغه شكره على هذا الأمر

أمير دولة قطر_2
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الأربعاء، 28-07-2021 08:57 م

أجرى تميم بن حمد أمير قطر، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً بالرئيس التونسي قيس سعيد لمناقشة الأحداث الأخيرة في تونس.
وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا" جرى خلال الاتصال استعراض آخر تطورات الأوضاع في تونس، حيث أعرب أمير قطر عن ضرورة "تجاوز الأزمة السياسية الراهنة وأهمية أن تنتهج الأطراف التونسية طريق الحوار لتجاوزها وتثبيت دعائم دولة المؤسسات وتكريس حكم القانون في الجمهورية التونسية الشقيقة من أجل مصلحة الشعب التونسي الشقيق والحفاظ على استقرارها".
من جانبه أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد عن شكره وتقديره لأمير قطر تميم بن حمد " على موقف قطر الداعم لتطلعات الشعب التونسي ووقوفها الدائم إلى جانب تونس".
كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها.
 

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