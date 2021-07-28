أمير قطر يتصل برئيس تونس والأخير يبلغه شكره على هذا الأمر

الأربعاء، 28-07-2021
08:57 م
أجرى تميم بن حمد أمير قطر
، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً
بالرئيس التونس
ي قيس سعيد
لمناقشة الأحداث الأخيرة في تونس
.
وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا" جرى خلال الاتصال
استعراض آخر تطورات الأوضاع في تونس
، حيث أعرب أمير قطر
عن ضرورة "تجاوز الأزمة
السياسية الراهنة وأهمية أن تنتهج الأطراف التونس
ية طريق الحوار لتجاوزها وتثبيت دعائم
دولة المؤسسات وتكريس حكم القانون في الجمهورية التونس
ية الشقيقة من أجل مصلحة الشعب
التونس
ي الشقيق والحفاظ على استقرارها".
من جانبه أعرب الرئيس التونس
ي قيس سعيد
عن شكره وتقديره لأمير
قطر تميم بن حمد " على موقف قطر الداعم لتطلعات الشعب التونس
ي ووقوفها الدائم
إلى جانب تونس
".
كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين
والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها.