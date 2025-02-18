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نقل الملك عبدالله إلى المستشفى وبيان عاجل من الديوان الملكي

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الثلاثاء، 18-02-2025 11:13 ص

 

كشف الديوان الملكي في الأردن، أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، سيجري اليوم الثلاثاء، عملية بسيطة لمعالجة فتق جراحي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأوضح بيان الديوان الأردني، اليوم الثلاثاء، أن عملية الملك عبدالله سيتم إجرائها في مدينة الحسين الطبية، لمعالجة فتق جراحي، ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل.

وجاء هذا بعد يومين من استقبال ملك الأردن حفيدته من ابنته إيمان؛ إذ أعلن الديوان الملكي استقبال الأميرة إيمان بنت الملك عبدالله الثاني وزوجها جميل ألكساندر ترميوتس لمولودتهما الأولى، التي أسمياها أمينة.

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