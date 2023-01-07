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نبش قبر سيدة بعد 3 أيام من دفنها.. والسبب صادم

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قبر
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السبت، 07-01-2023 01:15 م

تعرّض قبر عجوز مغربية للنبش بعد ثلاثة أيام من دفنها في المقبرة المعروفة بأجيوان بجماعة واد إفران التابعة لإقليم إفران في المغرب.

ونقلت صحيفة "هسبريس" المحلية عن مصادر أن أفراد من أسرة المتوفاة، والتي دُفِنت بالمقبرة المذكورة يوم الإثنين الماضي، بعدما وافتها المنية عن 75 عاماً، اكتشفوا تعرّض القبر للنبش لدى قيامهم بزيارته أمس الخميس.

وجرى خلال عملية النبش رفع الأتربة واللحود عن القبر بالكامل.

وقالت المصادر إن المقبرة نفسها تعرضت خلال الفترة الأخيرة لسلسلة من حوادث نبش القبور على أيدي مجهولين.

وذكرت أن هذه الحوادث تدفع أسر المتوفين حديثاً إلى فرض الحراسة على قبور أقاربهم خشية من أن تطالها أعمال النبش قيل إن لها علاقة بأعمال السحر والشعوذة.

وفتحت السلطة المحلية ومصالح الدرك الملكي والشرطة العلمية تحقيقاً للبحث حول ملابسات الجريمة؛ فيما أعيد دفن الجثة في مكانها.
 

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