الأربعاء، 28-10-2020
01:16 م
متابعات- أمينة عبد العال
توفي 30 شخص مسموم
بعد تناولهم كحول قصب السكر
والمعروف باسم " جوارو " في أحد الأحياء الشعبية
في العاصمة سان خوسيه .
و قالت وزارة الصحة في كوستاريكا
أنه من بين 65 شخص تسمموا
بالميثانول نتيجة لتناولهم الكحول
المغشوش توفي 30 وهم 27 رجل و 3 نساء .
و كانت الوزارة أعلنت
السبت الماضي عن وافة 20 شخص في واقعة تسمم بالكحول
المغشوش والتي حدثت أول أكتوبر
الجاري حين سحلت أولي الوفيات في حي لا كاريبو الشعبي في جنوب سان خوسيه .
جدير بالذكر أن وزارتي
الصحة والشرطة داهموا أكثر من 300 مؤسسة تجارية لجمع عينات من مشروب جوارو لإجراء
فحص مخبري ، كما صادرت السلطات أكثر من 16 ألف زجاجة من هذا المشروب الكحول
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