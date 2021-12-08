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مقتل رئيس أركان الجيش الهندي و12 آخرين في تحكم طائرة عسكرية

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مقتل رئيس أركان الجيش الهندي و12 آخرين في تحكم طائرة عسكرية

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الأربعاء، 08-12-2021 04:00 م

أعلن سلاح الجو الهندي، اليوم الأربعاء، مصرع رئيس الأركان الجنرال بيبين راوات، و12 شخصا آخرين في تحطم مروحية كانت تقلهم.
وظل مصير رئيس الأركان الهندي مجهولا، في الساعات السابقة من اليوم، بعد أن تحطمت طائرة تقله مع عدد من العسكريين.
وقالت القوات الجوية الهندية إن طائرة هليكوبتر عسكرية تقل رئيس الأركان الهندي، تحطمت قرب بلدة كونور جنوب البلاد.
وقبل ساعات قال سلاح الجو إن راوات كان مسافرا في طائرة هليكوبتر من طراز مي-17في5.
وأظهرت مقاطع فيديو متعددة النيران وهي تشتعل في جسم الطائرة المحطمة، وسط الغابات، فيما قالت مصادر إعلامية، إن من كانوا على متنها نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما جرى الحديث عن مقتل 4 أشخاص على الأقل في الحادث.
ووثقت لقطات فيديو لوكالة أنباء آسيا الدولية، عمال إنقاذ يلقون الماء على حطام يتصاعد منه الدخان في منطقة غابات.
وقالت القوات الجوية في تغريدة على تويتر: "صدرت أوامر بفتح تحقيق للوقوف على سبب الحادث".
 

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