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مفاجأة.. رئيس كوريا الجنوبية يتراجع عن إعلان الأحكام العرفية بعد ساعات من القرار

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مفاجأة.. رئيس كوريا الجنوبية يتراجع عن إعلان الأحكام العرفية بعد ساعات من القرار

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الثلاثاء، 03-12-2024 10:58 م

 

 

قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، إنه سيرفع أمر الأحكام العرفية بعد التصويت البرلماني لمنعه، حسبما أعلنت وسائل إعلام كورية جنوبية.

 

وفي وقت سابق الثلاثاء، حث الحزب السياسي الذي يتزعمه الرئيس يون سوك يول على التخلي عن جهوده لإدخال الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية، حيث تتحد الكتل السياسية في البلاد في معارضة هذه الخطوة.

 

وذكرت وكالة أنباء يونهاب، أنه تم التوصل إلى إجماع ضد هذا الجهد خلال اجتماع لحزب سلطة الشعب، بعد وقت قصير من تصويت المشرعين في الجمعية الوطنية على منع هذه الخطوة.

 

وحث الحزب يون على "قبول قرار الجمعية الوطنية برفع الأحكام العرفية ورفعها على الفور"، حسبما ذكرت وكالة يونهاب.

 

في اجتماع في وقت متأخر من الليل، اتخذت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، قرارًا يطالب برفع الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس الكوري الجنوبي قبل ساعات قليلة.

 

وبموجب القانون، يجب على الرئيس احترام القرار. حيث ينص قانون الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية على أنه إذا طالبت الجمعية بإنهاء الأحكام العرفية، فيجب على الرئيس إنهاءها دون تأخير.

 

وصوت المشرعون في كوريا الجنوبية لعرقلة مرسوم الأحكام العرفية الذي أعلنه الرئيس يون سوك يول، وفقا لوسائل إعلام كورية جنوبية فقد صوت نحو 190 نائبا من أعضاء البرلمان على إلغاء الأحكام العرفية.

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