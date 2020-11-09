مفاجأة.. «ترامب» يزف «أخبار عظيمة» رغم خسارته

الإثنين، 09-11-2020
03:38 م
المصريون
يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
لم يستوعب حتى الآن أنه خسر السباق
الرئاسي، فرغم الحالة التي يمر بها من إنكار فوز منافسه "بايدن"، إلا
أنه زف أخبارًا وصفها بالعظيمة اليوم الإثنين.
ونشر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب
، تغريدة له على حسابه
الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها : "سوق
الأسهم ارتفع كثيرا، ولقاح كورونا سيتم طرحه قريبا، والتجارب أثبتت فعاليته بنسبة
90%.. أخبار عظيمة
!"
والسبت الماضي، أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية فوز جو بايدن برئاسة
الولايات المتحدة بعد حصوله على أغلبية الأصوات بالمجمع الانتخابي وتفوقه على
الرئيس الأمريكي ترامب
.
وحتى الآن، لم يظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب المنتهية ولايته أي مؤشر
على احتمال قبوله قريبًا بنتائج الانتخابات، التي أعلن خصمه الديمقراطي جو بايدن
الفوز بها. لكن وسائل إعلام أميركية عدة نقلت عن مساعدين كبار وموظفين في البيت
الأبيض أن التركيز منصب على ما يمكن أن تقوم به السيدة الأولى ميلانيا ترمب وابنته
المفضلة إيفانكا من جهود لإقناعه بكيفية إنهاء فترة الشهرين والنصف المتبقية من
رئاسته وتسليم السلطة لخلفه، ووقف مسار المواجهة القانونية التي لن تؤدي إلا إلى
إطالة المعاناة؛ بحسب تلك الأوساط.