مصري يهز الكويت بسبب أغرب ما فعله مع هذه المرأة .. والشرطة تقبض عليه

مصري يهز الكويت بسبب أغرب ما فعله مع هذه المرأة .. والشرطة تقبض عليه

أقدم رجل مصري على طعن سيدة في الكويت عدة طعنات في الوجه وكاد يبتر لسانها معتقد أنها طليقته.



وفي أعقاب وصول الشرطة ونقل السيدة إلى المستشفى تبين أن السيدة التي طعنها ليست طلقيته ولا تمت لها بصلة.



وبحسب صحيفة "الرأي" الكويتية ، ألقي القبض على المصري الذي أقر في التحقيقات أنه توجه إلى السيدة لقتلها معتقدا أنها طلقيته .



وأضاف في التحقيقات أنه اختلط عليه الأمر بسبب تشابه سيارة المجني عليها مع سيارة طلقيته فضلا عن تشابه طريقة ربط الحجاب الخاصة به سويا.



تم نقل المجني عليها إلى المستشفى وتوجيه تهمة الشروع في القتل للمتهم.

