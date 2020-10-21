الأربعاء، 21-10-2020
09:45 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أثار لاعب كرة القدم
الشاب " أسامة بن لادن
خيمينز لوبيز " ضجة علي مواقع التواصل الاجتماعي،
بسبب اسمه ، بعد تعاقد نادي "يونيون كوميرسيو " معه ليلعب بدوري الدرجة
الثانية في جمهورية البيرو
.
وقال اللاعب البالغ
من العمر 18 عام في مقابلة إذاعية أن سبب تسميته بهذا الاسم هو قرار والده بأن
يسمي و أخوته بأسماء بارزة غير تقليدية وشهيرة ، لافتا إلي أن له أخ أطلق والده
عليه اسم صدام حسين
.
وأشار اللاعب إلي أن والده كان يرغب في أن يسمي
الشقيق الثالث بـ " جورج بوش
" إلا أنها جاءت فتاة ، لافتا إلي أنه ولد
في 7 أكتوبر 2020 والتقط والده الاسم من الأخبار وسماه به .
و دافع اللاعب عن
والد لتسميته ابن لادن
قائلا :" اعتقد أن والدي أحب ذلك ، واعتقد أن هناك شخص
يدعي هتلر أيضا في بيرو
، لا اعتقد أن هناك قانون بشأن الاسم ، واسمي يجذب الكثير
من الانتباه مما أراه " .