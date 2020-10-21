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مصادفة غريبة تربط اسم صدام حسين بـ" بن لادن" يكشفها لاعب كرة

صدام حسين
صدام حسين
 
الأربعاء، 21-10-2020 09:45 ص متابعات- أمينة عبد العال
أثار لاعب كرة القدم الشاب " أسامة بن لادن خيمينز لوبيز " ضجة علي مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب اسمه ، بعد تعاقد نادي "يونيون كوميرسيو " معه ليلعب بدوري الدرجة الثانية في جمهورية البيرو.
وقال اللاعب البالغ من العمر 18 عام في مقابلة إذاعية أن سبب تسميته بهذا الاسم هو قرار والده بأن يسمي و أخوته بأسماء بارزة غير تقليدية وشهيرة ، لافتا إلي أن له أخ أطلق والده عليه اسم صدام حسين .
 وأشار اللاعب إلي أن والده كان يرغب في أن يسمي الشقيق الثالث بـ " جورج بوش " إلا أنها جاءت فتاة ، لافتا إلي أنه ولد في 7 أكتوبر 2020 والتقط والده الاسم من الأخبار وسماه به .
و دافع اللاعب عن والد لتسميته ابن لادن قائلا :" اعتقد أن والدي أحب ذلك ، واعتقد أن هناك شخص يدعي هتلر أيضا في بيرو ، لا اعتقد أن هناك قانون بشأن الاسم ، واسمي يجذب الكثير من الانتباه مما أراه " .
 

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