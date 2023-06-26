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مشهد صادم.. العثور على 22 جثة لأشخاص جرفتهم السيول بدولة عربية

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سيول
الإثنين، 26-06-2023 01:30 م

عثر مواطنون على العديد من الجثث لأشخاص جرفتهم سيول الأمطار الغزيرة مساء أمس الأحد في طريق حيفان طور الباحة، بين محافظتي تعز ولحج جنوبي اليمن.

 

وقال سكان محليون، إنهم عثروا على قرابة 22 جثة لمواطنين جرفتهم السيول مع سياراتهم بعد أمطار غزيرة شهدتها المنطقة.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، عن نزوح 1753 أسرة جراء الفيضانات التي شهدها اليمن منذ مطلع العام الجاري.

 

وقالت المنظمة في بيان، أمس الأحد، إنه "استجابة لهذه الأزمة تقوم يونيسف من خلال آلية الاستجابة السريعة بتقديم المساعدات المنقذة للحياة للأفراد الأكثر ضعفا".

 

وأضافت أنه "تم نشر فرق الطوارئ لتقييم الأضرار في 50 مديرية و12 محافظة متضررة، بما في ذلك تقديم الدعم الضروري للأسر المتضررة من الفيضانات".

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