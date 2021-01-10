مأساة.. أشلاء بشرية فقط المتبقية من الطائرة الإندونيسية المنكوبة

الأحد، 10-01-2021
09:04 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت
الشرطة الإندونيسية اليوم الأحد أنه تم العثور علي حطام و أجزاء من جثث في المنطقة
التي اختفت فيها طائرة بوينج 737-500 ـ التابعة لشركة "سريويجاوا "
قبالة إندونيسيا والتي كان علي متنها 62 شخص " 50 راكب و 12 من أفراد الطاقم
" .
و
أشار المتحدث باسم الشرطة لقناة " ميرو " التليفزيونية إلي أنه تسلم
حقيبتين إحداهم بها أشياء تعود للركاب و الأخرى فيها أشلاء جثث لافتا إلي أن
الشرطة تعمل حاليا علي تحديد هويات الضحايا .
وانتشرت
العديد من زوارق الإنقاذ التابعة للجيش و طائرات هليكوبتر و غواصين في الساعات
الأولي من صباح اليوم بعد أن تم تحديد موقع التحطم ليلا ، كما تم إرسال أجزاء من
الحطام إلي الميناء الرئيسي في جاكرتا
حيث تم إنشاء مركز للإسعافات الأولية ، وذلك
بالقرب من جزر سياحية قبالة جاكرتا
.