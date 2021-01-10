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مأساة.. أشلاء بشرية فقط المتبقية من الطائرة الإندونيسية المنكوبة

الطائرة الإندونيسية المنكوبة
الطائرة الإندونيسية المنكوبة
 
الأحد، 10-01-2021 09:04 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت الشرطة الإندونيسية اليوم الأحد أنه تم العثور علي حطام و أجزاء من جثث في المنطقة التي اختفت فيها طائرة بوينج 737-500 ـ التابعة لشركة "سريويجاوا " قبالة إندونيسيا والتي كان علي متنها 62 شخص " 50 راكب و 12 من أفراد الطاقم " .
و أشار المتحدث باسم الشرطة لقناة " ميرو " التليفزيونية إلي أنه تسلم حقيبتين إحداهم بها أشياء تعود للركاب و الأخرى فيها أشلاء جثث لافتا إلي أن الشرطة تعمل حاليا علي تحديد هويات الضحايا .
وانتشرت العديد من زوارق الإنقاذ التابعة للجيش و طائرات هليكوبتر و غواصين في الساعات الأولي من صباح اليوم بعد أن تم تحديد موقع التحطم ليلا ، كما تم إرسال أجزاء من الحطام إلي الميناء الرئيسي في جاكرتا حيث تم إنشاء مركز للإسعافات الأولية ، وذلك بالقرب من جزر سياحية قبالة جاكرتا .

 

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