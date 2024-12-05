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"لم ينفذ تعليماته".. إمام الحرم المكي السابق يكشف سبب غضب الملك سلمان منه

مم
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الخميس، 05-12-2024 01:20 م

 

روى الداعية السعودي عادل الكلباني إمام الحرم المكي السابق، أحد المواقف التي كان الملك سلمان فيها غضبانًا منه، عندما كان أمير الرياض.

وقال "الكلباني" خلال لقاء مع بودكاست "مزيج - حكايتي": "الملك سلمان له عليَّ فضل كبير منذ أن كان أميرًا للرياض، وأنا كنت إمامًا وخطيبًا، وكنت أحرص على زيارته كل فترة.

وتابع : وقد نصحني كثيرًا ووجهني كثيرًا، وفي بعض الخطب كان يقول لي: أنت منا وفينا، قل كذا ولا تقل كذا، ولا تقرب من كذا، وكان يضع لي خطوطًا.

وواصل "الكلباني" : وفي مرة كان غضبانًا بسبب أنني خرجت عن هذه الخطوط، مدير الأوقاف في ذلك الوقت خوفني كثيرًا من رد الفعل، ووضعني في ضغط نفسي وخوف كبير من الملك سلمان.

وأضاف :وفوجئت حين دخلت عليه وكان يطالع ورقًا. كنت خائفًا، لكن عندما رآني أقبلت، حبيت خشمه وكتفه، واستقبلني وكأن شيئًا لم يكن، وبدأ يشرح لي أين الخطأ وكيف أصلحه، كان غضبانًا غضب الأب على ابنه.

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