لم يستحم منذ 50 عامًا.. وفاة عمو حاجي «أوسخ رجل في العالم» بعد أيام من إجباره على الاستحمام

الأربعاء، 26-10-2022
01:53 م
توفي «عمو حاجى»، الرجل الإيران
ي المعروف بالرجل «الأكثر قذارة في العالم»،
وذلك لامتناعه عن الاستحمام لمدة عقود، وتوفى هذا الرجل عن 94 عاما، بعد إجبار الأهالي له على الاستحمام بأيام.
وكان «عمو حاجى» الذي لم يستحم على مدى أكثر من نصف قرن، في قرية دجكه بمحافظة فارس في جنوب إيران
، وفق
ما أفادت وكالة «إرنا» الرسمية.
ووفقا لما ورد عن «العربية»، فإن هذا الرجل كان يتفادى الاستحمام خشية أن
يؤدي ذلك إلى «إصابته بالمرض».
وانتشر صيت الرجل الإيران
ى الذي أمضى حياته عازبا، وأشارت وسائل إعلام
محلية إلى أنه تم إعداد فيلم وثائقي عنه عام 2013 بعنوان «الحياة الغريبة لعمو
حاجي».
وأشارت «إرنا» إلى أنه قبل أيام«وللمرة الأولى، أحضره بعض أهل القرية إلى
الحمام من أجل الاغتسال».