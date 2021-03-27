كوريا الشمالية توضح لماذا أطلقت صواريخ بحر اليابان

السبت، 27-03-2021
11:51 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت كوريا الشمالية
التي أطلقتها في بحر اليابان
كان مقذوفا تكتيكيا موجها ، يعمل محركه بالوقود الصلب
.
و أشارت وكالة
الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إلي أن عملية الإطلاق جرت بإشراف المسئول الرفيع
، ري بيونج تشول ، ونقلت عنه قوله أن التجربة كانت ناجحة وذات أهمية كبري علي صعيد
تعزيز القدرات العسكرية للبلاد .
وكانت كوريا الشمالية
قد أطلقت من سواحلها الشرقية صاروخين أكد رئيس الوزراء الياباني ، يوشيهيدي سوغا ،
أنهما بالستيان .
جدير بالذكر أن كوريا الشمالية
تخضع لعقوبات
دولية بسبب برامجها التسليحية النووية والبالستية وقد أصدر مجلس الأمن قرارات
تمنعها من تطوير صواريخ
ها البالستية .