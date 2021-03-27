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كوريا الشمالية توضح لماذا أطلقت صواريخ بحر اليابان

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 27-03-2021 11:51 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت كوريا الشمالية التي أطلقتها في بحر اليابان كان مقذوفا تكتيكيا موجها ، يعمل محركه بالوقود الصلب .
و أشارت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إلي أن عملية الإطلاق جرت بإشراف المسئول الرفيع ، ري بيونج تشول ، ونقلت عنه قوله أن التجربة كانت ناجحة وذات أهمية كبري علي صعيد تعزيز القدرات العسكرية للبلاد .
وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت من سواحلها الشرقية صاروخين أكد رئيس الوزراء الياباني ، يوشيهيدي سوغا ، أنهما بالستيان .
جدير بالذكر أن كوريا الشمالية تخضع لعقوبات دولية بسبب برامجها التسليحية النووية والبالستية وقد أصدر مجلس الأمن قرارات تمنعها من تطوير صواريخها البالستية .
 

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