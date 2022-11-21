كلب ضال يعقر وزيرًا بدولة عربية في منطقة حساسة

الإثنين، 21-11-2022
12:22 م
بعد تعرضه لعضة من كلب ضال
في منطقة حساسة، قرر وزير الشغل المغربي السابق،
عبدالسلام الصديقي، رفع دعوى قضائية ضد مجلس مدينة طنجة.
وقال الوزير السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، إنه
تعرض لعضة كلب وسط مدينة طنجة يوم الخميس الماضي، واضطر للذهاب إلى المستشفى لتلقي
العلاجات الضرورية.
وأوضح الصديقي أنه حذر سابقا من مشكلة الكلاب الضالة، مؤكدا أنها تتطلب حلا
سريعا مادام الأمر يتعلق بحياة المواطن وسلامته.
وأشار الوزير السابق إلى أنه قرر اللجوء إلى القضاء، مضيفا: "من غير
المعقول ان تترك الأمور كما هي، حيث تملأ الحيوانات المفترسة الشوارع الرئيسية في
المدينة.