الإثنين 21 نوفمبر 2022
توقيت مصر 14:04 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رونالدو يعقد مؤتمرًا صحفيًا مفاجئًا في قطر.. وهذا ما قاله عن «ميسي»

علاء مبارك يهاجم قطر ويعلق على حضور «السيسي» افتتاح بطولة كأس العالم

تصريح مفاجئ من «أردوغان» على مصافحة الرئيس السيسي في قطر

مفتوح الصدر.. رانيا يوسف تحدث ضجة بفستانها في مهرجان القاهرة السينمائي(صور)

كلب ضال يعقر وزيرًا بدولة عربية في منطقة حساسة

هزت الكويت.. حكم نهائي ضد كويتي أنهى حياة شقيقته بطريقة بشعة

ممرضة مستشفى كفر الشيخ.. سقطت من السادس على رأس رجل أمن فمات وعاشت هي!

أشهر 5 أكلات سعودية في المطاعم المصرية

بعد ضبطها في حالة غير طبيعية.. تقرير الطب الشرعي يفجر مفاجأة عن زوجة سعد الصغير

أول ظهور للشيخة موزة والدة أمير قطر في كأس العالم.. كيف بدت؟

ADS
 

كلب ضال يعقر وزيرًا بدولة عربية في منطقة حساسة

df19ac61f0c1c7c784a2d0d5924194d799156cab-110121203622
كلب
Native
Teads
الإثنين، 21-11-2022 12:22 م

بعد تعرضه لعضة من كلب ضال في منطقة حساسة، قرر وزير الشغل المغربي السابق، عبدالسلام الصديقي، رفع دعوى قضائية ضد مجلس مدينة طنجة.

وقال الوزير السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، إنه تعرض لعضة كلب وسط مدينة طنجة يوم الخميس الماضي، واضطر للذهاب إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وأوضح الصديقي أنه حذر سابقا من مشكلة الكلاب الضالة، مؤكدا أنها تتطلب حلا سريعا مادام الأمر يتعلق بحياة المواطن وسلامته.

وأشار الوزير السابق إلى أنه قرر اللجوء إلى القضاء، مضيفا: "من غير المعقول ان تترك الأمور كما هي، حيث تملأ الحيوانات المفترسة الشوارع الرئيسية في المدينة.
 

إقرأ ايضا

download

هزت الكويت.. حكم نهائي ضد كويتي أنهى حياة شقيقته بطريقة بشعة

ج

أول ظهور للشيخة موزة والدة أمير قطر في كأس العالم.. كيف بدت؟

____________________________48

تنفيذ حد القتل في مواطن سعودي لتهريبه المخدرات