كشف مفاجأة.. الجيش الإسرائيلي يعلن نتيجة التحقيق في مقتل جنوده على يد جندي مصري





كشف الجيش الإسرائيلي، عن عدد من القرارات بعد حادثة قتل الجندي المصري محمد صلاح لـ3 عسكريين إسرائيليين على الحدود.

وأوضح التحقيق أن الجندي المصري محمد صلاح قتل قائد كتيبة ومجندة ثم استمر في الاشتباك مع قوة من الجيش وقتل ثالث قبل أن يتم القضاء عليه.

وأفاد الجيش الاسرائيلي، في بيان أن الخطوات المتخذة على مستوى القيادة بشأن عدد من أصحاب المناصب وتشمل:

1- توبيخ قائد فرقة 80 نظرا لمسؤوليته الشاملة عن الحادث وعدم مراقبة تطبيق الأنظمة.

2- سيتم إعفاء قائد اللواء من منصبه ونقله إلى منصب آخر في الجيش، نظرا لمسؤوليته الشاملة للحادث وطريقة تطبيق النشاطات في المنطقة التي تقع تحت مسؤوليته.

3- توبيخ قائد كتيبة الفهد نظرا لمسؤوليته في تطبيق طريقة تفعيل قواته. وسيتم توقيف تقدمه في الجيش لمدة 5 سنوات.

4- سيتم النظر في الوسائل المتوفرة لدى الفرقة وغيره من المواضيع، في إطار الفريق المكلف بالنظر في تصورات الدفاع على الحدود السلمية، برئاسة الميجر جنرال نمرود ألوني.

5- في إطار العِبر التي تمت الموافقة على تطبيقها الفوري، تقرر سد الممرات الأمنية في السياج، وتقصير مدة المهمة المتواصلة للمقاتلين من 12 ساعة متواصلة وتحديد عدد حد أدنى مختلف للجنود في مهام من هذا النوع.