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قطعوها بشكل مخيف.. العثور على جثة طفلة متغيبة في الإسكندرية بالعراق

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الطفلة الضحية
الخميس، 14-09-2023 11:15 ص


عثرت الأجهزة الأمنية في العراق على طفلة مقتولة بطريقة بشعة داخل منزل في الإسكندرية شمال محافظة بابل.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من أسرة الطفلة عن فقدانها، بعد تغيبها عن المنزل في ظروف غامضة، وأسفرت جهود البحث عن العثور على الطفلة مقتولة ومخبأة داخل غرفة بمنزل سكني في ناحية الإسكندرية.
وكشفت التحريات عن تعرض جثة الطفلة للحرق وتقطيعها ووضع جزء من رأسها في كيس النفايات ، فيما أُلقى القبض على جميع أفراد المنزل .
ولا يزال التحقيق جارٍ في الحادثة لمعرفة تفاصيل وملابسات الواقعة.

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