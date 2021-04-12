قصة زى الملك الأردني وسبب ارتدائه له في زيارته لصرح الشهيد

الإثنين، 12-04-2021
09:42 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تداولت الصحف الأردنية صور للملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن وهو
يرتدي ملابس الملك
أثناء زيارته لصرح الشهيد
خلال الاحتفال بمئوية الدولة لكنه لم
يظهر بنفس الزى عندما زار الأضرحة الملك
ية .
وفسرت صحيفة " رؤيا " هذا الأمر بأن كل زى له مناسبة مختلفة خاص
به ، فالزى الذي ظهر به الملك
عند زيارته لصرح الشهيد
هو زى مرتبط فقط بالمناسبات
الرسمية ولا يجوز ارتدائه في غير هذه المناسبات .
و هذا الزى يرتبط بتاريخ الأردن و مئوية تأسيسها كمان أن البروتوكول يقضي
بأن يغير الملك
ملابسه عند زيارة الأضرحة وذلك لارتباطه برمزية المكان والمناسبة
لذلك لم يظهر بملابس الملك
.