الإثنين 10 أكتوبر 2022
توقيت مصر 16:42 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قرار مفاجئ من الكويت تجاه جميع الوافدين الذين يعملون سائقين

الكشف عن سر غضب فيريرا من إمام عاشور واستبعاده أمام فلامبو

نقاش تحول إلى مجزرة.. يمزق جسد زوجته وحماته بسبب شكه في سلوكها

شاب يصفع طالبة على وجهها أمام المدرسة والأخيرة ترفض تحرير محضر.. ما القصة؟

أول تعليق من الداخلية على حكم حبس قائد سيارة طريق السويس المتهور

لماذا ضربها في «ليلة الدخلة»؟.. عروس الإسماعيلية تكشف لـ عمرو أديب تفاصيل صادمة

لماذا كان أحمد زكي يزور والدته متخفيًا في عمة وجلابية؟.. شقيقته تكشف السر

بيان النيابة.. أغرب ما قاله زوج «عروس الإسماعيلية» أثناء التحقيق معه

فاجعة مأساوية.. وفاة طفل مختنقًا بعد نسيانه في أتوبيس المدرسة

مهيب عبدالهادي: مرتضى منصور يضرب أول مسمار في نعش فيريرا

ADS
 

قرار مفاجئ من الكويت تجاه جميع الوافدين الذين يعملون سائقين

1253952_0
الداخلية الكويتية
Native
Teads
الإثنين، 10-10-2022 03:12 م


أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أنها ستفحص جميع رخص القيادة الخاصة بالوافدين، الذين يشكلون نسبة 66% من سكان البلاد.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته، الإثنين، إنه "سيتم فحص جميع ملفات رخص القيادة الخاصة بالوافدين؛ بناء على أوامر من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة في حكومة تصريف العاجل من الأمور الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح".

وأوضح البيان أنه "سيتم استدعاء كل من يثبت حصوله على رخصة قيادة مخالفة للنظم والقواعد المعمول بها في الوزارة، وإلغاء رخصته نهائيا من قاعدة بيانات الإدارة العامة للمرور".
وفي  أبريل 2020، أصدرت وزارة الداخلية قرارا بتعديل شروط منح رخصة القيادة لكل من المواطنين والوافدين فيما يتعلق برخصة القيادة الخاصة والعامة، تشمل سريانها لمدة محددة.

وتضمنت الشروط أن "تُصرف رخصة القيادة الخاصة لقيادة السيارات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها عن 7 ركاب، وسيارات النقل التي لا تزيد حمولتها عن 2 طن، وسيارات الأجرة، على أن تسري صلاحيتها للمواطنين والخليجيين لمدة 15 عامًا، والوافدين لمدة 3 أعوام، وللبدون حسب مدة صلاحية بطاقة المراجعة".

وجاء في القرار الذي تداولته وسائل الإعلام المحلية آنذاك: "صرف رخصة القيادة العامة على أن تسري مدتها للمواطنين والخليجيين لمدة 10 أعوام، والوافدين 3 أعوام، والبدون حسب مدة صلاحية بطاقة المراجعة".
 

إقرأ ايضا

197-020603-child-dies-forgotten-bus_700x400

فاجعة مأساوية.. وفاة طفل مختنقًا بعد نسيانه في أتوبيس المدرسة

download

ضجة في المملكة.. حقيقة إسقاط النفقة عن المرأة السعودية

انتحار-فتاة-شنقا

محامية تنهي حياتها شنقًا وقطع عضو حساس لرجل.. 5 جرائم غريبة خلال ساعات بالعراق