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فيديو مرعب للحظة تحطم طائرة عسكرية روسية على متنها 15 شخصًا

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فيديو مرعب للحظة تحطم طائرة عسكرية روسية على متنها 15 شخصًا

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ارشيفية
الأربعاء، 13-03-2024 11:01 ص

أفادت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة نقل عسكرية روسية على متنها 15 شخصاً تحطمت أثناء إقلاعها من قاعدة جوية في غرب روسيا.
وأضافت أن الطائرة من طراز "إيل-76" وعلى متنها طاقم مكون من ثمانية أفراد وسبعة ركاب تحطمت في منطقة إيفانوفو. ولم يذكر ما إذا كان هناك أي ناجين، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.
وقدم حاكم إيفانوفو ستانيسلاف فوسكريسينسكي تعازيه لأسر الضحايا، مُعلناً عدم حدوث أضرار على الأرض.
وذكر بيان الوزارة أن حريق المحرك أثناء الإقلاع هو السبب المحتمل لحادث التحطم.


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