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فيديو لولي عهد السعودية مع شقيقه ينال إعجاب المغردين.. شاهد ماذا فعل

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ولي العهد وشقيقه وزير الطاقة
Native
Teads
الخميس، 02-03-2023 11:26 ص

 

 

تفاعل مغردون على فيديو يظهر قيام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمسك يد شقيقه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بعد الانتهاء من حضور حفل الإعلان عن برنامج "شريك".

 

ويظهر ولي العهد السعودي وهو يمسك يد أخيه ويغادران القاعة وهما يتبادلان الأحاديث دون أن يتضح الموضوع الذي يناقشانه.

 

وفي الوقت الذي تحدث فيه البعض عن الحديث الجانبي، لفت مغردون إلى "تقديم" الأمير محمد بن سلمان لأخيه الأكبر سنا عند مغادرة المسرح.

 

وعلق مغرد على الفيديو قائلا: "ياخوي انا معكازك الي ارتكي له .. الله يجمعكم على العز و المعزة".

 

وقال آخر: "هذا اخوي يوم كلٍ يذكر أخوانه أقهر به كبود عدواني ، و آماري به".
شاهد الفيديو بالضغط هنا

 

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