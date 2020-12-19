السبت، 19-12-2020
12:59 م
متابعات- أمينة عبد العال
تشهد مدينة شيكاغو
حالة من القلق و التوتر بعد نشر مقطع فيديو
تظهر فيه
الشرطة وهي تكبل يدي امرأة أفريقية عارية بعد مداهمة منزلها في قضية تحديد هوية .
وكانت الشرطة هاجمت منزل السيدة في 21 فبراير 2019 لكن مقطع الفيديو
لم
ينشر إلا مؤخرا ، حسبما نشرت " سي بي إس شيكاغو
" .
ويظهر مقطع الفيديو
رجال من الشركة وهم يكسرون بقوة باب منزل "
أنجانيت يونج " البالغة من العمر 50 عام ، و تكبيل يديها وهي تقف عارية في
غرفة المعيشة ، و كانت تصرخ ما الذي يجري
.. عن ماذا تبحثون .. أنتم في المنزل الخاطئ .. يا إلهي هذا لا يمكن أن يكون صحيحا
وكيف يكون هذا قانوني " .
وقالت السيدة للإعلام أنها كانت عائدة من عملها لتوها وتخلع ملابسها في
غرفة نومها عندما اقتحمت الشرطة المكان ولم يكن لدي وقت لارتداء الملابس .
جدير بالذكر أن الشرطة غادرت المكان بعد أن تأكدت أنها في المكان الخطأ و
أعتذر ضابط شرطة للسيدة ، و أعلنت رئيسة بلدية شيكاغو
، لوري لايتفوت ، أنها شعرت
بالاشمئزاز بعد مشاهدة الفيديو
.