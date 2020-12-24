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ظهور سلالة جديدة مرعبة من كورونا في نيجيريا

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كورونا- نيجيريا
 
الخميس، 24-12-2020 02:57 م المصريون
بعد ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا، في بريطانيا وجنوب أفريقيا، يبدو أن نوعًا جديدًا آخر من الفيروس ظهر في نيجيريا، حسبما قال مسؤول صحة عامة في أفريقيا، اليوم الخميس، لكن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق.
وبحسب قناة "سكاي نيوز"، قال رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جون نكينغاسونغ: "إنها سلالة منفصلة عن تلك التي في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا".
وقال إن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في نيجيريا والمركز الأفريقي للتميز في علم جينوم الأمراض المعدية، في ذلك البلد الأكثر سكانًا في أفريقيا، سيحللون المزيد من العينات. وأضاف "امنحونا بعض الوقت. لا يزال الوقت مبكرًا جدًا".
وأشار إلى أن التحذير بشأن المتغير الجديد الظاهر استند إلى تسلسلين أو 3 تسلسلات جينية، لكن ذلك بالإضافة إلى حالة تأهب جنوب أفريقيا أواخر الأسبوع الماضي كانت كافية لتحفيز اجتماع طارئ لمركز مكافحة الأمراض في أفريقيا هذا الأسبوع.
وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي ترتفع فيه الإصابات مرة أخرى في أجزاء من القارة الأفريقية.
وقال نكينجاسونج إن المتغير الجديد في جنوب أفريقيا هو الآن السائد هناك، حيث تقترب الإصابات المؤكدة في البلاد من مليون.
وقال إنه بينما ينتقل المتغير بسرعة والحمل الفيروسي أعلى، لم يتضح بعد ما إذا كان يؤدي إلى مرض أكثر خطورة أم لا.
وعن الفيروس الجديد المتحور جنوب الأفريقي، ذكر نكينغاسونغ: "نعتقد أن هذه الطفرة لن يكون لها تأثير" على نشر لقاحات كوفيد-19 في القارة.
 

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