ضجة في السعودية.. مشاجرة حامية بالأيدي بين 6 رجال ونساء (فيديو)

الشرطة السعودية

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع فيديو لمشاجرة عنيفة بين 3 نساء و3 رجال، فيما كشفت وزارة الداخلية تفاصيل الواقعة.



وأعادت الوزارة، عبر حسابها بموقع سناب شات، نشر مقطع الفيديو الخاص بالمشاجرة، مع إخفاء وجوه المشاركين فيها، وعلقت بالقول: "قبضت شرطة منطقة الرياض على 3 مواطنين و3 مواطنات ظهروا في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مشاجرة بينهم في أحد المرافق العامة".



وأضافت الداخلية السعودية في بيانها: "تبين من إجراءات الاستدلال أن المشاجرة بسبب خلاف سابق وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".

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