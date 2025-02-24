ضجة في إسرائيل.. تعرض نتنياهو للضرب على يد ابنه ويقرر نفيه في أمريكا

كشفت نعمة لازيمي عضو الكنيست الإسرائيلي، عن أن يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، اعتدى بالضرب على والده، ولهذا السبب جرى إبعاده إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت النائبة بحزب الديمقراطيين – بحسب وسائل إعلام إسرائيلية - إن يائير موجود حاليًا في الولايات المتحدة لأنه "منفي" بعد إقدامه على ضرب والده رئيس الحكومة .

وتساءلت لازيمي عن سبب إقامة سارة نتنياهو زوجة رئيس وزراء الاحتلال في الخارج، وعن مصدر تمويل تكاليف إقامتها، قائلة: " تكاليف تأمين يائير نتنياهو تبلغ نحو 2.5 مليون شيكل سنوياً، فهل ما زال هذا المبلغ مدرجًا في الموازنة؟.. وهل لا تزال هناك نية لتمويل إقامة نجل رئيس الوزراء، الذي ضرب والده واضطر ليكون موجودا في الخارج؟.

وأكدت أن نجل نتنياهو يقيم في ميامي منذ عام تقريبًا بتكاليف باهظة على حساب الإسرائيليين، مؤكدة أن هذه التكاليف تُدفع من التمويل العام

وأثارت تصريحاتها استنكار أعضاء الكنيست، خاصة من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، واصفين الأمر بأنه "كذبة"، وتصعيد غير مسبوق من جانب اليسار، مؤكدين أن أي شخص يردد هذه الادعاءات سيواجه لائحة اتهام وسيدفع ثمن ذلك.

وفي أول رد فعل له، رفع يائير نتنياهو، دعوى قضائية على عضوة الكنيست نعما لازيمي بتهمة التشهير، بعدما صرّحت بأنه مُبعد إلى الخارج بسبب ضربه والده.

وقالت القناة "14" الإسرائيلية إن يائير رفع دعوى تشهير على لازيمي، مطالبا بتعويض مالي قدره 300 ألف شيكل (نحو 84 ألف دولار).

وأوضحت أنه رفع الدعوى على خلفية قول لازيمي، خلال جلسة للجنة المالية بالكنيست (البرلمان) أمس الأحد، إن يائير ضرب والده نتنياهو، ولهذا السبب هو مبعد إلى الولايات المتحدة.

وجاء في نص الدعوى أن تصريحات لازيمي تمثل "كذبا مطلقا"، وتهدف إلى الإضرار بسمعة يائير، وتعكس تصرفا بدوافع شخصية وسياسية.

ونقلت القناة عن محامي يائير (لم تسمه) أن الحصانة البرلمانية ليست مطلقة، ولا تحمي عضو الكنيست في حالة التشهير، خاصة عندما تكون التصريحات غير مرتبطة بعمله الرسمي.