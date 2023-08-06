ضجة بالسعودية.. رونالدو يطلب مواعدة حليمة بولند (فيديو)

اتصل لاعب النصر كريستيانو رونالدو، مجددا بالإعلامية الكويتية حليمة بولند خلال تواجدها بغرفتها في فندق بخميس مشيط بعد الاتصال الخاطئ الذي تم في المرة الأولى.



وجرى التعارف في هذه المرة بين حليمة ورونالدو وطلب الأخير منها تحديد موعدا للقاء بعد الاتصال مباشرة.

ولم تصدق بولند الاتصال من كريستيانو وهو ما ظهر خلال الفيديو حيث قالت وهي ممسكة بباقة ورد تنوي تقديمها له:" اتصال ثاني، هاللو كرستيانو رونالدر، أنا أحبك، والله العظيم والله عليا الطلاق أي لاف يو" أحبك".

وعندما أعاد كريستيانو الاستفسار عن موعد اللقاء قالت له حليمة بولند اليوم في صالة الاستقبال بالفندق. بعدها سألها اللاعب هل ستكون مع أصدقائها فردت بنعم فلم يعترض رونالدو ورحب باللقاء.