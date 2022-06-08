الجمعة 10 يونيو 2022
توقيت مصر 12:42 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تعرف على « شيلا الرويلي» أول امرأة يتم تعيينها في البنك المركزي السعودي

المحكمة تصدر حكمها بالسجن المشدد 15 عامًا على محمود شعبان بهذه التهم

أساء للمرأة العمانية.. سلطة عمان تستدعي بدر هديب بسبب فيديو خادش للحياء

وزير الشباب عن درع تكريم صلاح:«مش بـ 27 جنيه.. دا بآلاف الجنيهات»

الحبس 7 سنوات لرئيس مباحث حلوان وضابط آخر

صدور موافقة خادم الحرمين.. قرار جديد من الملك سلمان

شاهد.. مرشدة سياحية تعلن إسلامها بعدما شعرت بأغرب شئ عندما رأت المسجد النبوي

تورط هاني شاكر في «التسريب الفاضح».. والأزمة تصل النيابة

بيكيه: لم أخن شاكيرا.. أنا سمحت لها بمعاشرة غيري وهي سمحت لي

شاهد.. «بايدن» ينجو من السقوط على وجهه مجددًا على سلم الطائرة

ADS
 

ضبط سعودي بحوزته 3 أسود مهددة بالانقراض.. الغرامة 30 مليون ريال

Capture
ا
Native
Teads
الأربعاء، 08-06-2022 12:35 م

ضبطت القواتُ الخاصةُ للأمن البيئي في السعودية مواطنا سعوديا خالف نظام البيئة في منطقة الرياض، لحيازته كائناتٍ فطريةً مهددةً بالانقراض (ثلاثة أسود)، مما يعدُّ مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

وأَوْضَحَتِ القواتُ الخاصةُ للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسلُّمِ الكائنات بحكم الاختصاص.

وأكدت أن عقوبة مخالفة حيازة كائنات فطرية مهددة بالانقراض غرامةٌ تصل إلى (30) مليون ريال، والسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 

إقرأ ايضا

2903e529-3a84-4ee0-94ca-2be8c9b2de52

تعرف على « شيلا الرويلي» أول امرأة يتم تعيينها في البنك المركزي السعودي

بدر-هديب

أساء للمرأة العمانية.. سلطة عمان تستدعي بدر هديب بسبب فيديو خادش للحياء

f200444525066

صدور موافقة خادم الحرمين.. قرار جديد من الملك سلمان