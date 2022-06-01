شقيقة «معنفة الموسم» بالسعودية تفجر مفاجأة عن سبب وفاتها

الأربعاء، 01-06-2022
03:14 م
تحدثت إيلاف الشمري، شقيقة
معنفة الرياض
التي أثارت قضيتها جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال
الأيام الماضية في السعودية، وتصدرت الترند بوسم "معنفة الموسم
"، مؤكدة
أن شقيقتها توفيت وفاة
طبيعية.
وعبرت عن حزنها وألمها لوداع
شقيقتها، مشيرة إلى أن تحقيقات شرطة الرياض
ستدحض أي افتراءات اتهم بها والدها أو
أشقاؤها بالتعدي على الراحلة، بحسب حديثها مع العربية. نت.
وأوضحت أن العنود البالغة من
العمر 22 عامًا كانت تدرس في قسم القانون، لكنها اعتذرت خلال العام عن متابعة
الدراسة، نظرًا لوضعها الصحي، ومعاناتها من هبوط مستمر في الضغط.
وعن آخر أيام جمعتها بشقيقتها،
قالت إنها كانت تعاني من هبوط ومرض دائم وذلك في عيد الفطر، مؤكدة أنها لم تشارك
في الاحتفالات كعادتها وكانت تردد أنها تريد أن ترى الأسرة.
وأشارت إلى أن العنود أصيبت بعد
العيد بوعكة، نقلت إثرها إلى المستشفى عن طريق الإسعاف، حيث تلقت إنعاش قلب رئويا
لها 3 مرات دون استجابة، وعند وصولها لمستشفى الحرس استجابت، ولكنها دخلت في
غيبوبة لمدة 19 يوماً.
وبينت أن العنود كانت تستعد
لحفل زفافها يوم الثامن من شوال، فيما كان والدها يساعدها على إنهاء كافة ترتيبات
الزواج.
سبب رفض والدها للزواج
وعن سبب رفض والدها للزواج
أوضحت إيلاف أن أباها كان يعتبر العنود صغيرة على هذه المسؤولية، لكنه في النهاية
وافق وتمت الخطبة، وقام زوجها بإحضار جوال هدية لها لكي يتم التواصل معها.
وأشارت إلى أن شقيقتها كانت
تشعر بدنو أجلها وتركت بين طيات ملابسها وصية توصي بها على أخواتها وزوجها وعلى
الأسرة وعلى والدتها وكانت تطلب الدعاء والصدقة.