الأحد 31 يوليه 2022
توقيت مصر 22:20 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فنان شهير يبكي بسبب ما فعله معه عادل إمام: «قطع أكل عيشي»

مارسا الرذيلة «أون لاين».. والنهاية صادمة!

قرار بمنع عرض فيلم شهير في مصر .. تعرف على السبب

شوبير: الأهلي حسم 3 صفقات نارية وفي طريقه لإنهاء مثلهم

شاهد.. موظف لرش «رذاذ العرق» في المشاهد الجنسية

ظهور صادم لـ منة عرفة بعد يومين من طلاقها

شاهد.. انهيار مدرج ملعب ليبي على الجماهير

كيف أصبح شكل الفنان طارق النهري بعد خروجه من السجن بعفو رئاسي؟

ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك

شاهد لحظة سقوط طائرة إنقاذ في جورجيا

ADS
 

شاهد.. 3 ضباط بالشرطة الأمريكية يعتدون بشكل مبرح على شخص مسلم

تنزيل
الواقعة
Native
Teads
الأحد، 31-07-2022 10:03 ص


وثق مقطع فيديو لحظة اعتداء 3 ضباط شرطة في ولاية إلينوي الأمريكية على شاب يدعى "هادي أبو عاطلة" يبلغ من العمر 17 عاماً ، الذي حاول الفرار من الشرطة بعد توقفه في دورية مرور في قرية أوك لاون.

وأظهر الفيديو تعرض الشاب للضرب بشكل متكرر في الساقين والرأس من قبل ثلاثة ضباط، فيما زعمت الشرطة إن الشاب الموقوف كان يحاول إخراج مسدساً من حقيبة يده.

وبرر رئيس شرطة أوك لون ، دانيال فيتوريو ، تصرفات الضباط وقال إنها تتماشى مع تدريبهم ، في مؤتمر صحفي يوم الخميس، وفقاً لموقع "سكاي نيوز".

وأضاف السيد فيتوريو أن المراهق استمر في البحث عن حقيبة كتف تحتوي على مسدس نصف أوتوماتيكي محمل بينما كان يحاول الهرب من الضباط، مشيراً إلى إن المراهق لم يتوقف عن الوصول إلى الحقيبة حتى صدمه ضابط ثالث بـ "صعقة محرك السيارة"، مما تسبب في ألم شديد.

من جانبها ، قالت والدة المراهق إنه لم يسبق له أن واجه أي مصادمات مع الشرطة، مؤكدةً أن ابنها لا يزال في المستشفى ويعاني من كسور في وجهه وجمجمته وحوضه وتورم في دماغه.
شاهد الفيديو بالضغط هنا :
 

إقرأ ايضا

تنزيل

شاهد لحظة سقوط طائرة إنقاذ في جورجيا

download

بسبب الشواذ جنسيًا.. إعلان حالة الطوارئ في نيويورك بعد تفشي جدري القردة

28583

بقرار ملكي.. لحظة وصول وسام السويلمي للسعودية تحت حراسة مشددة