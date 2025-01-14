شاهد.. مقاتلة روسية تصفع مدربها بعد هزيمتها في مواجهة دمـ.وية لهذا السبب

وجهت الروسية فيكتوريا دوداكوفا صفعة لمدربها بعد خسارتها أمام منافستها الأمريكية فاطمة كلاين في النزال الذي جمعهما يوم أمس الأحد، في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

خسرت دوداكوفا بالضربة الفنية القاضية في الجولة الثانية، وبعد انتهاء النزال اقترب منها أحد المدربين، فوجهت له صفعة في حالة من الغضب.

وقالت المقاتلة الروسية لمدربها: "لم تأت حتى، كنت جالسة هناك. أنت لا تهتم كثيرا".

وتعرضت فيكتوريا دوداكوفا البالغة من العمر 25 عاما، بذلك للهزيمة الثانية على التوالي خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل 8 انتصارات.