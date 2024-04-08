الإثنين، 08-04-2024
11:48 ص
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للبلوجر العراق
ية المثيرة للجدل داليا نعيم المعروفة باسم باربي العراق
، بعد اختطافها من منطقة المنصور غربي بغداد.
وأظهرت الصورة المتداولة، البلوجر العراق
ية، مصابة في الوجه واليد.
وأوضحت مصادر أن البلوجر، أصيبت بكدمات ونقلتها دوريات الأمن إلى مستشفى اليرموك.
وقالت البلوجر، أنها خطف
ت على يد ثلاثة أشخاص مجهولين ملثمين، وأجبروها على ركوب سيارة سوداء اللون، ونقلت بعدها بمركبة أخرى مجهولة النوع والمواصفات.
وأشارت إلى أنها تمكنت من الهرب من الخاطفين بعدما قفزت من صندوق المركبة أثناء سيرها ضمن منطقة سريع الرضوانية الجسر الرابع.