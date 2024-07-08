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شاهد.. صاحب مطعم في فيتنام يطرد إسرائيليين: نرحب بالكلاب ولا نرحب بكم

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الإثنين، 08-07-2024 12:19 م


وثق مقطع فيديو، قيام صاحب مطعم في فيتنام بطرد، سياح إسرائيليين من المطعم.

 وقال صاحب المطعم للسياح الإسرائيليين عند دخولهم المطعم وجلوسهم على الطاولة: " نرحب في مطعمنا بالبشر و الكلاب و القطط ولكن لا نرحب بشعبكم".

وأبان الفيديو، سائح إسرائيلي يهدد صاحب المطعم ودعوة السياح لعدم دخولهم  المطعم، فيما رد صاحب المطعم قائلا: "اذهب إلى الجحيم".

وحسب وسائل إعلام فيتنامية، أقدم صاحب المطعم على طرد السياح الإسرائيليين تنديدا بالحرب في غزة ودعما للقضية الفلسطينية.

 


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