شاهد.. صاحب مطعم في فيتنام يطرد إسرائيليين: نرحب بالكلاب ولا نرحب بكم

وثق مقطع فيديو،
قيام صاحب مطعم في فيتنام بطرد، سياح إسرائيليين من المطعم.
وقال صاحب المطعم للسياح الإسرائيليين عند دخولهم المطعم وجلوسهم على
الطاولة: " نرحب في مطعمنا بالبشر و الكلاب و القطط ولكن لا نرحب بشعبكم".
وأبان الفيديو،
سائح إسرائيلي يهدد صاحب المطعم ودعوة السياح لعدم دخولهم المطعم، فيما رد صاحب المطعم قائلا: "اذهب
إلى الجحيم".
وحسب وسائل
إعلام فيتنامية، أقدم صاحب المطعم على طرد السياح الإسرائيليين تنديدا بالحرب في
غزة ودعما للقضية الفلسطينية.
صاحب مطعم في فيتنام 🇻🇳 أتت اليه عائلة سياح من الاحتلال الصهيوني فقام بطردهم مباشرة وقال " نرحب في مطعمنا بالبشر و الكلاب و القطط ولكن لا نرحب بشعبكم " pic.twitter.com/AB6uZCKHx5— Mohammad Taleb (@mohammadt1234) July 7, 2024