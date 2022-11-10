شاهد.. شرطي أمريكي يقتل رجلًا بـ 12 رصاصة بعدما حاول ذبح فتاة في الشارع

الخميس، 10-11-2022
09:55 ص
نشرت وسائل إعلام، فيديو يوثق لحظة مقتل رجل على يد شرطي بـ 12
رصاصة، بعدما حاول الأخير وضع سكينة كبيرة على رأس فتاة في الشارع قاصدًا إيذائها.
ووقعت الحادثة عند تقاطع شارع نورث فولتون وشارع ويست لافاييت في بالتيمور ، وأظهرت اللقطات أن الضابط زاكاري رذرفورد
يصل إلى مكان الحادث ويطلب الدعم، وتحدث قائلا "انزل ، انزل ، بينما كان يوجه
بندقيته نحو مورهيد الذي قفز بعد ذلك فوق المرأة وبدا أنه وضع السكين على وجهها."
حسب الديلي ميل.
تم إطلاق النار على مورهيد أكثر من اثنتي عشرة مرة وتدحرج بسرعة على ظهره -
مما سمح للمرأة بالزحف بعيدًا.
تم نقل الرجل إلى مستشفى محلي حيث توفي لاحقًا. ولم تكن المرأة مصابة -
وقالت الشرطة إن الهجوم كان عملاً عنيفًا عشوائيًا.
في غضون ذلك ، قال مفوض شرطة بالتيمور مايكل هاريسون إن تصرفات الضابط كانت
ضرورية. وأضاف: "نعتقد أنه من الواضح أن هذا الضابط أنقذ حياة هذه المرأة".
شاهد الفيديو بالضغط هنا
.