شاهد.. شرطة الاحتلال تمنع سفير الأردن من دخول الأقصى





أثارت واقعة اعتراض شرطة الاحتلال الإسرائيلية طريق السفير الأردني لدى تل أبيب خلال زيارته إلى المسجد الأقصى، عصر أمس الثلاثاء، ضجة واسعة استدعت الخارجية الأردنية على إثرها السفير الإسرائيلي لدى عمّان.

وأظهر مقطع فيديو اعتراض فردين من الشرطة الإسرائيلية الوفد الذي تقدمه السفير الأردني، غسان المجالي.

وبدأ الشرطي بالتلويح بيديه ليتقدم أفراد من الوفد ويمنعوا وصوله إلى السفير تفاديا لأي تصعيد.

وحصل تدافع بين أحد أعضاء الوفد وشرطي إسرائيلي وسط تعليقات من بعض المتواجدين أن الشرطة الإسرائيلية "لا تملك الحق في منع دخولنا".

وانسحبت الشرطة الإسرائيلية بعد الحديث مع أعضاء الأمن المرافقين للسفير الأردني، في حين بدأ الوفد بإجراء اتصالات عدة.

ونددت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بالواقعة واستدعت السفير الإسرائيلي لدى عمّان، عصر أمس الثلاثاء.

وذكر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير، سنان المجالي، أنه "قد تم إبلاغ السفير الإسرائيلي رسالة احتجاج شديدة اللهجة لنقلها على الفور لحكومته، أكدت إدانة الحكومة الأردنية لكافة الإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول" في شؤون المسجد الأقصى، "والتذكير بأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد (..) وتنظيم الدخول إليه"، وفقا لموقع "الحرة".

وفي أول رد إسرائيلي على الأردن، قال المتحدث الرسمي باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي، في بيان: "قبل قليل وصل مدير الوقف الأردني مع السفير الأردني لدى إسرائيل إلى الحرم القدسي دون أي تنسيق مسبق مع الشرطة".

