الجمعة 29 يوليه 2022
توقيت مصر 10:47 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عروس دمنهور.. وفاة نرمين إسماعيل بعد 5 أيام من زواجها

صدمة للقاضٍ.. يجبر زوجته على ممارسة الرذيلة مع شقيقه ويصور فيديو جماعي لهم

تفاصيل اختطاف رجل الأعمال السعودي حسين الشمري في لبنان

الآن.. الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية

طليقة فائق حسن: أصالة دخلت بيتي في غيابي رفقة زوجي وهذا ما فعلته في غرفة نومي

شوبير يعلن إصابة محمد الشناوي بارتجاج

العثور على رأس ثعبان في وجبة طعام بالطائرة

قرار مفاجئ من المحكمة بحظر النشر في قضية شيماء جمال

‏صدور 10 أحكام قضائية ضد مرتضى منصور

القائم على البحث العلمي يكشف نوع اللحوم التي وجدوها مخلوطة بالخنازير ومع مَن؟

ADS
 

شاهد.. تبادل إطلاق النار بين فتاة والشرطة الأمريكية داخل مطار

cdn4.premiumread
شرطي امريكي
Native
Teads
الثلاثاء، 26-07-2022 08:59 ص


تداولت حسابات أمريكية، فيديو يوثق تبادل إطلاق النار بين وإحدى الفتيات من أصول أفريقية، داخل مطار في دالاس.

وشوهد المسافرون في مطار دالاس لاف فيلد وهم يتهربون من الرعب بعد إطلاق النار من المرأة، وفق صحيفة "نيويورك بوست".

وأوضح الفيديو، شرطي أمريكي يحمل بندقيته ويطارد المشتبه بها، فيما قال رئيس شرطة دالاس إيدي جارسيا خلال مؤتمر صحفي إن اللحظة المخيفة أنهت حادثة زعمت أن بورتيا أودوفوا البالغة من العمر 37 عامًا أطلقت سلاحها عدة مرات نحو السقف في حوالي الساعة 11 صباحًا بعد خروجها من دورة مياه للنساء.

كما قالت السلطات الأمريكية، إن ضابطا رد بسرعة وأطلق النار من سلاحه، فأصاب أودوفوا في الأطراف السفلية، تم نقلها إلى أحد المستشفيات.
شاهد الفيديو من هنا :

 

إقرأ ايضا

Untitled_14

العثور على فتاتين سعوديتين مقتولتين داخل شقتهما

9e3b01aa-18a8-428e-bf6a-74c9c997f194

سبب وفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود

5c2cb974d43750d4678b4590

جيش دولة عربية يتحرك بعد اختطاف رجل أعمال سعودي على أراضيه