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شاهد.. بوتين يغازل مذيعة أمريكية على الهواء

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الخميس، 14-10-2021 10:57 ص

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مشاركته بالجلسة العامة لمنتدى أسبوع الطاقة الروسي، ملاحظة لمذيعة قناة "سي إن بي سي" هيدلي جامبل، التي كانت تدير الجلسة العامة للمنتدى .
سألت الصحفية الأمريكية الرئيس الروسي أسئلة تتعلق بإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، بدوره أجاب بوتين على سؤال الصحفية، لكن عندما كررت السؤال لفت الرئيس الانتباه إلى حقيقة أن هيدلي جامبل على ما يبدو لا تصغي إلى ما يقوله.
ومازح الرئيس الروسي المذيعة قائلا: قال: "أمامي امرأة جميلة تكرر السؤال وكأنها لم تسمع ماقلت سوف أكرر الجواب مرة أخرى. لا أحد يريد الإصغاء أو الاستماع فقط يريدون توجيه الاتهامات لروسيا".
وأكد بوتين على أن روسيا تلتزم بعقود الغاز المبرمة مع أوروبا كما أنها تعمل على زيادة إمدادات الوقود الأزرق إلى أوروبا، ونفى أن تكون موسكو تستخدم الطاقة كسلاح، معتبرا أن تصريحات من هذا النوع لها دوافع سياسية.
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