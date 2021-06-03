شاهد.. القبض على لولوة الحسينان وزوجها ومعتصمين آخرين في ساحة بالكويت

الخميس، 03-06-2021
12:43 م
ألقت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت
، اليوم الخميس، القبض
على عدد من
الناشطين المشاركين في اعتصامات ساحة الإرادة.
وذكرت مواقع محلية كويتية، أن مشادة وقعت بين لولوة الحسينان
ومعتصمين
آخرين، وذلك أثناء اعتصامهم في ساحة الإرادة.
وأظهر مقطع فيديو متداول، حفيدة الفنان مسافر عبدالكريم لولوة الحسينان
وهي
منفعلة على آخرين، بسبب خلاف شخصي بينها وبينهم فيما يبدو، على خلفية صدور حكم
نهائي باتهام الكويت
لجدها عبدالكريم بـ ”الخيانة“.
وقالت لولوة على تويتر: ”السب والشتم والتطاول علي، ونكاية فيني يتم شتم
إنسان متوفي ومظلوم جدي المرحوم مسافر عبدالكريم محشوم وبعد أن رفعت شكوى في مخفر
الصالحية، الآن صدر قرار بحبسهم وحبسي أنا وزوجي وبكل فخر وراس مرفوع الآن سأدخل
الحجز في مخفر الصالحية“.