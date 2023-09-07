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شاهد.. الشرطة البريطانية تطارد ثعبانًا في الشارع طوله 12 قدمًا

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ثعبان
الخميس، 07-09-2023 12:24 م


قامت الشرطة البريطانية بمطاردة قوية للقبض على ثعبان بطول 12 قدمًا أثناء تجوله في أحد شوارع المملكة المتحدة بمنطقة بلاك كنتري.
استطاع 3 ضباط شرطة سحب الثعبان إلى الجزء الخلفي من سيارتهم في منتصف الليل بعد تلقيهم مكالمة من أحد سكان المنطقة تفيد بتجول ثعبان ضخم في الشارع. وفقًا لصحيفة ديلي ستار.


وانتقلت الشرطة بالثعبان الذي يعود موطنه الأصلي إلى جنوب شرق آسيا من شارع هاروود وسلمته لمستشفى بيطري قريب لتلقي الرعاية الليلية.

رعب السكان
وقال متحدث باسم شرطة وست ميدلاندز إنه "بعد الساعة 1.30 صباحًا هذا المساء، تلقينا مكالمة هاتفية من أحد أفراد الجمهور مفادها أن ثعبانًا أصفر يبلغ طوله 12 قدمًا كان يتجول في شارع هاروود، وست بروميتش".
وأضاف "على الفور ذهب ضباط الشرطة لمطاردته بعدما لم يتمكن ممثلو الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات (RSPCA) من الحضور للتعامل مع الثعبان بسبب وقت المكالمة المتأخر".
غير سام
الثعبان الذي تم الحصول عليه يتبع لفصيلة الثعابين البورمية الصفراء وهي غير سامة لكنها يمكن أن تقتل بسهولة إذا لفت جسمها حول فريستها.


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