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شاهد.. الشرطة الأمريكية تطلق وابلًا من الرصاص على رجل وترديه قتيلًا

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الواقعة
الأربعاء، 13-09-2023 11:55 ص


وثق مقطع فيديو، شرطة نيويورك تقتل رجلاً بوابل من الرصاص في مبنى سكني في جزيرة روزفلت بسبب اندفاعه نحو ضابط أمريكي.

وأظهر الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، 3 ضباط يدخلون إلى المصعد، وكان أحدهم يحمل درعًا، وكان هناك 3 آخرون معلقين في الردهة، يعملون على فتح الباب مع شخص يرتدي ملابس مدني.

وخرج المشتبه به من مصعد آخر وركض في الردهة نحو ضابط كان ظهره مستديرًا، وهو يلوح بسكين.

وهرب الضباط الموجودون في الردهة إلى خلف الباب، واستدار الرجل فجأة نحو المصعد ممسكًا بالسلاح، وكان يرتدي قميصًا أبيض مزينًا بشعار شركة تسجيلات دريك OVO، إلى جانب بنطال رياضي أسود وأحذية رياضية بأربطة خضراء زاهية.

وقام الضابط أبرو بسحب مسدس الصاعقة، ووجهه إلى صدر الرجل، لكنه لم يتوانى، ثم قام أبرو بدفع المشتبه به وركله وهو يقترب، والضباط سحبوا بنادقهم وفتحوا النار وسقط المشتبه به إلى الوراء من المصعد عندما أصابت عاصفة من الرصاص صدره متناثرًا على الأرض.

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