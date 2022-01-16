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سماء السعودية والإمارات تشهد ظاهرة غريبة لمدة 13 يومًا

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الأحد، 16-01-2022 12:09 م
شهدت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، أمس السبت، ظاهرة في سمائها تدعى ‏‏"طالع النعائم".‏
وتستمر هذه الظاهرة لمدة 13 يوما، وتعني "النعائم" بأنها المنزلة الأولى من منازل الشبط، ورابع منزلة في منازل فصل الشتاء، إذ تطلع نجوم النعائم في فجر 15 يناير، وتتكون من 8 نجوم، بحسب توضيح رئيس جمعية الإمارات الفلك، إبراهيم الجروان لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وأوضح الجروان أنه في هذه الأثناء لا يغرس فيها إلا القليل من النباتات المحبة للجو البارد، مثل بعض الحبوب، وعقب نهاية البرد يبدأ طلع ذكور النخل "الفحول" في الظهور، وكذلك عملية "التشويك"، التي يتم فيها إزالة الشوك الحاد من أشجار النخيل لتسهيل العمليات التالية المتلاحقة، من تنبيت وصولا إلى خلاف الرطب والصرام، ويتم خلالها تجهيز الأرض للزراعة.
من ناحيته، بيّن الباحث الفلكي السعودي، سلمان آل رمضان، في تصريحات لصحيفة "المدينة" السعودية أن "طالع النعائم" يتشكل من 8 نجوم، 4 منها في المجرة، ويشهد طلوع ذكور النخيل وطائر الهدهد.
 

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