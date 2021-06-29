الثلاثاء 13 يوليه 2021
توقيت مصر 12:15 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

4 عروض أوروبية تنهال على محمد شريف بعد تألقه مع الأهلي

إصابة تامر عبدالمنعم بأزمة قلبية مفاجئة وخضوعه لعملية قسطرة في القلب

القضاء يصدر حكمه في قضية أحمد بدير ضد مي العيدان

وزيرة الصحة تعلن موعد الموجة الرابعة لـ كورونا

مصابون بكورونا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى العراق إلى 114

رهف القنون تتخطى الحدود وتظهر بدون ملابس داخلية

السعودية تقرر إعادة مواطنيها من إثيوبيا خلال 48 ساعة

كاتبة كويتية شهيرة تحتفل بعيد ميلادها الـ 60 بطريقة مثيرة (فيديو)

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

كورونا.. الصحة العالمية تحذر من عواقب وخيمة

ADS
 

سفارة السعودية في الكويت توضح الفئات المسموح لها الدخول

download
.
Native
الثلاثاء، 29-06-2021 02:45 م
قالت سفارة المملكة العربية السعودية بالكويت، إن السلطات الكويتية سمحت لبعض الفئات بالدخول إلى أراضيها.
وأوضحت السفارة، أن السلطات الكويتية قررت السماح لأقرباء المواطنين الكويتيين من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية، ممن تلقوا جرعة على الأقل من لقاح كورونا المعتمد لدى دولة الكويت، بالعبور من المنافذ الحدودية (البرية والبحرية) اعتبارا من الثلاثاء 29 يونيو 2021، وسوف يعمل بذلك حتى يوم السبت 31 يوليو 2021م.
وأشارت السفارة، أن السلطات الكويتية قررت فتح الحدود البرية والبحرية أمام المحصنين ممن تلقوا جرعتين من اللقاح المعتمد لدى دولة الكويت (فايزر-أسترازينكا- موديرنا) أو جرعة واحدة من لقاح (جونسون أند جونسون)، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 1 أغسطس 2021م.
 

إقرأ ايضا

5d0d53d1631a6

السعودية تقرر إعادة مواطنيها من إثيوبيا خلال 48 ساعة

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

ارشيفية

طقس شديد الحرارة علي هذه المناطق بالمملكة

أخبار متعلقة

1100-645x505

شاهد.. القبض على لولوة الحسينان وزوجها ومعتصمين آخرين في ساحة بالكويت