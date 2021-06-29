سفارة السعودية في الكويت توضح الفئات المسموح لها الدخول

الثلاثاء، 29-06-2021
02:45 م
قالت سفارة
المملكة العربية السعودية بالكويت
، إن السلطات الكويت
ية سمحت لبعض الفئات بالدخول إلى
أراضيها.
وأوضحت السفارة،
أن السلطات الكويت
ية قررت السماح لأقرباء المواطنين الكويت
يين من الدرجة الأولى
ومرافقيهم من العمالة المنزلية، ممن تلقوا جرعة على الأقل من لقاح كورونا المعتمد
لدى دولة الكويت
، بالعبور من المنافذ الحدودية (البرية والبحرية) اعتبارا من
الثلاثاء 29 يونيو 2021، وسوف يعمل بذلك حتى يوم السبت 31 يوليو 2021م.
وأشارت السفارة،
أن السلطات الكويت
ية قررت فتح الحدود البرية والبحرية أمام المحصنين ممن تلقوا
جرعتين من اللقاح المعتمد لدى دولة الكويت
(فايزر-أسترازينكا- موديرنا) أو جرعة
واحدة من لقاح (جونسون أند جونسون)، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 1 أغسطس 2021م.